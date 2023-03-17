DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT GSK AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1700 (1500) PENCEGOLDMAN HEBT NEL ASA AUF 'BUY' - ZIEL 20,60 NOKHSBC SENKT KBC AUF 'HOLD' - ZIEL 68 EURHSBC HEBT SOCIETE GENERALE AUF 'BUY' - ZIEL 33 EURJPMORGAN SETZT ADECCO UND RANDSTAD AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'LBBW SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 1,90 (3,30) CHF - 'HALTEN'UBS HEBT LONDON STOCK EXCHANGE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 8700 (8500) PENCE CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 47 (42) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN HEBT SYMRISE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 117 (116) EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 17,70 (18,80) EUR - 'HOLD'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SUSE AUF 20 (19) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SYNLAB AUF 8,60 (8,30) EUR - 'NEUTRAL'LBBW HEBT ZIEL FÜR TECHNOTRANS AUF 34 (30) EUR - 'KAUFEN'LBBW SENKT WACKER ...Den vollständigen Artikel lesen ...