Nachlese Podcast Donnerstag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4060/ , alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/21 geht es nochmal um den fünftgrössten Punkteverlust in der ATX TR Geschichte, um das höchste Tagesvolumen 2023. Dazu um einen Hörer-Input zu Kapsch TrafficCom (ich addiere einen Risikohinweis) und die liebgemeinte Vermutung, dass voestalpine meinen Podcast nicht hört oder sich noch im ATXFive fühlt. - Börse Social Magazine Februar vorab als PDF: http://www.boerse-social.com/magazine - Markus Hoskovec HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4061/ ist seit 15 Jahren in der OeKB tätig und aktuell zuständig für Internationale Beziehungen, Analysen & Nachhaltigkeit ....

