ATX Charttechnik-Ausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX bricht in dieser Woche um mehr als 10% ein. Intraday fällt der österreichische Leitindex auf 3.105 Indexpunkte, die sich nur knapp über der 200-Tage-Linie befinden. Die starken Kursverluste spiegeln sich in den kurzfristigen technischen Indikatoren wider, bezeichnend dafür ist der RSI, der mit einem Wert von knapp über 27 in den überverkauften Bereich ge- rutscht ist. Bedeutender ist jedoch die wöchentliche Betrachtungsweise. Hier deuten DMI/ADX eine Trendwende an, der MACD ist knapp davor ein (relativ starkes) Kaufsignal zu generieren. Der gleitende Durchschnitt der letzten Woche bei 3.122 leistet aktuell wertvolle Unterstützung. Eine technische Gegenbewegung wäre wichtig, um weitere Verkaufssignale zu ...

