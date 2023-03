Der amerikanische Industriekonzern Roper Technologies Inc. (ISIN: US7766961061, NYSE: ROP) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,6825 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Im November 2022 steigerte das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 10 Prozent auf den aktuellen Betrag. Es war die 30. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Die Ausschüttung erfolgt am 21. April 2023 (Record date: 6. April 2023). Auf das ...

