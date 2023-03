Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat auch am Freitag mit Kursverlusten geschlossen und damit an die jüngsten Abschläge angeknüpft. Die Turbulenzen im Bankensektor sorgen für hohe Nervosität, zunächst startete der heimische Markt noch mit einer kräftigen Erholungsbewegung in den Handel, doch die Verlaufsgewinne brauchten sich bis zum Nachmittag auf und schließlich wechselten die Vorzeichen. Beschleunigt wurde die Abwärtsbewegung beim Verfall der Terminkontrakte zu Mittag, in der Schlussauktion gab es dann keine größeren Kursausschläge mehr. Der ATX endete mit einem Minus von 0,7%, was für die gesamte Woche gesehen einen Rückgang von 9,3% bedeutete. Die heimischen Bankentitel, die am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...