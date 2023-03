HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4077/ Starbucks gibt es seit mehr als 50 Jahren. Mittlerweile betreibt der Konzern 32.000 Geschäfte in unterschiedlichen Ländern. In Anlehnung an den Big Mac Index gibt es jetzt auch eine Starbucks Tall Latte Index. Die Bandbreite für den Kaffee schwankt zwischen $7,17 und $1,31. Wenn du wissen willst, in welchem Land der Milchkaffee am teuersten und in welchem am billigsten ist, höre einfach einmal rein. Die Audio-Business-Chart-Sammelseite: https://audio-cd.at/abcDie Audio Business Charts zum Ansehen: https://photaq.com/page/index/4083 Die Audio Business Charts als Spotify-Playlist: https://open.spotify.com/playlist/5cwFEQBOHe9IJDlkygQNeb Zum Sprecher gibt es auch einen Börsepeople-Podcast: Josef ...

