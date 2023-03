Die Westag AG (ISIN: DE0007775207) will der Hauptversammlung am 31. Mai 2023 eine Dividende in Höhe von 0,96 Euro für die Vorzugsaktien (Vorjahr: 0,12 Euro) und 0,90 Euro für die Stammaktien (Vorjahr: 0,00 Euro) vorschlagen. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 33,20 Euro je Stammaktie liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,71 Prozent. Darüber hinaus hat der Konzern beschlossen, allen Aktionären ...

