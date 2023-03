Nickel-Defizit kommt...: Kaufchance des Jahres! Diese Nickel-Firma steht kurz vor massiver Kursexplosion und das ist der Grund!

Anzeige / Werbung

Das Nickeldefizit ist eine bedeutende Entwicklung in der Metallindustrie. Nicht minderbedeutend ist diese Entwicklung für weitsichtige Investoren, da sich hier MEGA-Gewinn-Chancen auftun!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Nickel ist ein wichtiges Element, das in vielen Branchen dringend benötigt wird, vor allem in der Elektro-, Luftfahrt- und Automobilindustrie. Aufgrund der frappierenden Nachfrage der in E-Autos verbauten Nickelbasierten Batterien droht das Nickeldefizit auszuufern. Gerade jetzt aber bietet das kommende Defizit und die jüngste Korrektur beim Nickelpreis Investoren nochmals eine hervorragende Gelegenheit, sich günstig in diesem Zukunftsmarkt zu positionieren um hervorragend davon zu profitieren. Denn wie Sie wissen, liegt der Gewinn im Einkauf!

Ein wieder stärker werdender Nickelpreis wird dazu beitragen, dass das Interesse an guten Bergbauunternehmen wie Canada Nickel (WKN: A2P0XC) wieder stärker wird, was weitsichtigen Investoren in diesem TOP-Nickel-Player eine vielversprechende Chance bietet, überproportional von der steigenden Nachfrage nach dem wertvollen Metall zu profitieren.

Wie schon des Öfteren konnte Canada Nickel (WKN: A2P0XC) wieder mit erstklassigen Bohrergebnissen aufwarten, dieses Mal aber vom "Texmont'-Projekt!

TOP-Treffer auf "Texmont'!

Direkt mit dem Abschluss der ersten Bohrphase auf dem unternehmenseigenen "Texmont'-Projekt unterstreicht Canada Nickel (WKN: A2P0XC) wieder einmal eindrucksvoll seinen erstklassigen Riecher für ebenso erstklassige Assets. Erst im Dezember war die zu Beginn der 1970er Jahre produzierende "Texmont'-Mine in den Besitz des dynamischen Nickelmarkt-Player übergegangen. Durch diesen Deal konnte sich Canada Nickel nicht nur eine historische Ressource von geschätzten 3,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,9 % Nickel (Ni) sichern, sondern öffnete damit auch die Tür zu "Texmont' seinem bisher nicht erschlossenen Potenzial.

Wie großartig dieses ist, zeigen die ersten 39 Explorations-Ergebnisse vom 9.670 m umfassenden Bohrprogramm, das auf dem 36 Kilometer südlich von Timmins und zwischen "Deloro' und "Sothman' liegendem Projekt absolviert wurde!

Diesem gehaltvollen "Best-of' der "Texmont'-Bohrlöcher gehört zweifelsohne das Bohrloch TEX22-02 mit seinen hochgradigen 1,08 % Ni über 6,0 m an. Ebenso einreihen in diese Riege kann sich Bohrloch TEX22-03, das sagenhafte 2,60 % über 5,2 m zutage förderte und zudem noch 6,85 % über 0,5 m spendierte. Auch TEX22-06 ist mit seinen 2,43 % Ni über 4,0 m und 1,45 % Ni über 12,0 m definitiv Bestandteil dieses beeindruckenden "Best-of'!

Insgesamt liefern neun der ersten zwölf Bohrlöcher schon herausragende Abschnitte mit mehr als 1 % Nickel, was absolutes Weltklassepotenzial hat!

Mächtige Nickelmineralisierung gibt Kurs für "Texmont' sein kurzfristiges Produktionspotenzial vor!

Fernab der fantastischen Zahlen bestätigen die bombastisch guten Ergebnisse zudem noch die hochgradige, oberflächennahe und mächtige Nickelmineralisierung über eine Streichlänge von rund 400 m, die sogar in Richtung Norden und in die Tiefe noch offenbleibt!

Mit 63 % sensationelle Nickelausbeute bei "Reid'!

Spätestens seit der Meldung, dass Canada Nickel (WKN: A2P0XC) sein "Reid-Claim' eine geophysikalische Zielfläche von rund 3,9 km² besitzt, was mehr als die doppelte Größe von "Crawford' mit seinen rund 1,6 km² entspricht, müssen "Reid' und Rekorde in einem Atemzug genannt werden.

Noch mehr verfestigt sich diese Verbindung durch die herausragenden Bohrergebnisse, die seit Anfang des Jahres dort zutage gefördert werden, also beispielsweise phänomenale 0,30 % Nickel (Ni) 0,01 % Kobalt (Co), 0,021 g/t Palladium (Pd), 0,007 g/t Platin (Pt), 0,73 % Chrom (Cr), sowie 6,99 % Eisen (Fe) und 0,07 % Schwefel (S) über 54,0 m oder auch 0,30 % Ni 0,01 % Co, 0,025 g/t Pd, 0,008 g/t Pt, 0,71 % , 5,30 % Fe und 0,08% S über 58,0 m - um nur einige der atemberaubenden Highlights zu nennen.

Ganz im Sinne dieser Superlative lesen sich nun auch die Resultate des ersten metallurgischen Tests, die Canada Nickel mit einer Probe aus dem höhergradigen Gebiet von "Reid' hat durchführen lassen. Mit einem Hauptgehalt von 0,35 % Nickel, 0,10 % Schwefel und 6,2 % Eisen legt diese Probe die Latte schon sehr hoch - um sie dann locker mit einer Nickelgewinnungsrate von sensationellen 63 % zu überspringen!

Flankiert wird dieser phänomenale Wert von einer Eisengewinnung mit 31 % und einer Chromgewinnung von 12 %. Insgesamt rangieren damit fast alle Werte bei oder gar über den erwarteten Resultaten!

60 % - das höchstes jemals gemessenes Nickelsulfidkonzentrat!

Die von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) durchgeführte Analyse ergab zudem, dass mehr als die Hälfte deszurückgewonnenen Nickels auf ein hochgradiges Nickelsulfidkonzentrat mit einem Gehalt von 60 % entfiel. Das ist nicht nur superlativ-gut, sondern das höchste jemals gemessene Nickelsulfidkonzentrat in mehr als 120 offenen Kreislauftests, das Canada Nickel unter Verwendung dieses "Flowsheets' messen konnte.

Neben diesen herausragenden Werten beim Nickelsulfidkonzentrat erweist sich auch das hierfür verwendete "Flowsheet'-Design als einer der Gewinner dieser immens erfolgreichen Probenanalyse, wurde es doch eigens für Canada Nickel (WKN: A2P0XC) seinen unternehmenseigenes Flaggschiffprojekt "Crawford' entwickelt. Die Ergebnisse untermauern damit nicht nur das einzigartige Potenzial von "Reid', sondern bestätigen zudem eindrucksvoll, dass sich der metallurgische "Crawford'-Prozess passgenau auf die "Reid'-Mineralisierung übertragen lässt. Dies wiederum schafft Effizienz und gewinnbringende Synergien für den kanadischen TOP-Nickelmarkt-Player.

Effizienz und Synergien, die Canada Nickel nun weiter ausbauen wird, unter anderem mit der Durchführung metallurgischer Programme auf "Reid', wie sie bereits auf "Crawford' durchgeführt wurden - und dort, wie wir ja wissen, mit vollem Erfolg für dessen steile Entwicklungskurve.

https://www.youtube.com/watch?v=6jSV175yxqY

Fazit:

Die hervorragenden "Texmont'-Ergebnisse untermauern, so Mark Selby, Vorsitzender & CEO von Canada Nickel (WKN: A2P0XC), das Kurzfristige-Produktionspotenzial von "Texmont'! Denn so beeindruckend die Resultate der ersten Bohrphase auf "Texmont' auch sind, so eindeutig unterstreichen sie, wie groß das Potenzial dieses Projekts hinsichtlich einer kurzfristigen Tagebauproduktion ist, wenn zunächst auch erst in kleinerem Maßstab.

Das wiederum stellt die perfekte Ergänzung zum "Crawford'-Flaggschiffprojekt wie auch zu den regionalen Nickelsulfid-Projekten dar. Umso gespannter erwarten wir nun, da die erste Bohrphase abgeschlossen ist, auf die Erschließung der "Texmont'-Mineralressource, die uns noch dieses Jahr präsentiert werden soll!

Hinzu kommt - synergetisches Potenzial dank Vorzeige-"Flowsheet-Design'!

Mit einer Nickelausbeute von 63 % und Nickel-, Eisen- und Chrom-Konzentrat-Gehalten, welche die eigenen Erwartungen übertroffen haben, setzt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) ein weiteres und mittlerweile weit strahlendes Ausrufezeichen hinter das großartige Potenzial von "Reid'. Umso vielversprechender gestaltet sich damit das Potenzial der Explorationsarbeiten und die jetzt gewonnenen Erkenntnisse passgenau auf das gesamtes Ziele-Portfolio im hochgradigen "Timmins Nickel Distrikt' zu übertragen.

Nicht zuletzt kann das Unternehmen mit dem offiziellen Abschluss der hochgradigen "Texmont'-Akquisition das Potenzial für eine kurzfristige Tagebauproduktion dieses vielversprechenden Projekts noch genauer verstehen und somit auch noch gezielter und effizienter fördern.

Insgesamt war es bei Canada Nickel (WKN: A2P0XC) noch nie spannender als jetzt! Deshalb ist der jüngste Kursrücksetzer für Investoren ein willkommenes Geschenk, um entweder Aktien zu kaufen oder nachzukaufen.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team

Bildquellen, sofern nicht anders angegeben, das Unternehmen!

Intro-Bild: stock.adobe.com

