Searchlight Resources Inc. (TSXV: SCLT, OTCQB: SCLTF) hat durch einen Tausch von Aktien gegen Projektanteile die vollständige Kontrolle über alle seine Gold-Assets nahe Flin-Flon erworben. Searchlight einigte sich mit seinem Projektpartner New Moon Minerals Corp., die 25%ige Beteiligung plus 1,0% NSR am Goldgrundstück Bootleg Lake gegen die Ausgabe von 6.000.000 Stammaktien an New Moon zu übernehmen.Das Board von New Moon hatte zuvor grünes Licht ...

