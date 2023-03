Das Medizintechnikunternehmen Eckert & Ziegler AG (ISIN: DE0005659700) will den Aktionären eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividende in Höhe von 0,50 Euro pro Aktie ausbezahlen. Beim aktuellen Börsenkurs von 56,80 Euro beträgt die derzeitige Dividendenrendite 0,88 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 7. Juni 2023 statt. Der Konzern hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatz von 222,3 Mio. Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...