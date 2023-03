Der europäische Halbleiterhersteller STMicroelectronics N.V. (ISIN: NL0000226223) wird den Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,24 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die Dividende ist zahlbar in vier Tranchen zu je 0,06 US-Dollar im zweiten, dritten und vierten Quartal 2023 sowie im ersten Quartal 2024. Die Dividende für das zweite Quartal 2023 wird am 28. Juni 2023 ausgeschüttet (Ex-Dividenden Tag ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...