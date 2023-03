DJ PTA-Adhoc: Intertainment AG: MK Medien Beteiligungs GmbH und Jobkit GmbH prolongieren Darlehen. Zusätzlich neues Darlehen durch die MK Medien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Feldafing (pta/24.03.2023/20:05) - Zur Sicherung der Liquidität der Intertainment AG hat der Intertainment Großaktionär MK Medien Beteiligungs GmbH seine bestehenden Gesellschafterdarlehen gegenüber der Intertainment AG im Volumen von 5,535 Mio. Euro bis zum 30. Juni 2026 prolongiert. Der Zinssatz wurde unverändert mit 0,75 Prozent über Euribor festgelegt. Auch alle weiteren Darlehenskonditionen blieben unverändert.

Darüber hinaus hat die MK Medien Beteiligungs GmbH Intertainment ein neues Darlehen in Höhe von 80.000 Euro gewährt. Dieses hat eine Laufzeit bis zum 31. Mai 2026 und ist mit 0,75 Prozent über Euribor verzinst.

Ebenfalls zur Sicherung der Liquidität hat die Jobkit GmbH ihre Intertainment gewährten Darlehen in Höhe von 85.000 Euro bis zum 30. Juni 2026 prolongiert. Auch diese Darlehen werden unverändert mit 0,75 Prozent über Euribor verzinst. Die Jobkit GmbH befindet sich im Besitz von Intertainment Alleinvorstand Felix Petri.

(Ende)

Aussender: Intertainment AG Adresse: Bahnhofstraße 30, 82340 Feldafing Land: Deutschland Ansprechpartner: Felix Petri Tel.: +49 89 21699-0 E-Mail: investor@intertainment.de Website: www.intertainment.de

ISIN(s): DE0006223605 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2023 15:05 ET (19:05 GMT)