Am Freitagabend platzte die "Bombe": EQT übernimmt Tion Renewables und damit das Unternehmen, mit dem die clearvise AG aus Wiesbaden eine ausführliche Kooperation inklusive Kapitalbeteiligung Tions an clearvise ausgehandelt hatte. Das Memorandum of Understanding mit Tion hat clearvise, offensichtlich im Vorfeld nicht informiert und daher überrascht ...

