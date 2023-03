Rotterdam, Niederlande und Helmstedt, Deutschland, 27. März 2023 (ots/PRNewswire) -LyondellBasell, ein weltweit führendes Unternehmen aus der Chemiebranche, und EEW Energy from Waste, ein führendes Unternehmen im Bereich der thermischen Abfallbehandlung in Europa, haben vor Kurzem eine Absichtserklärung (LOI) unterzeichnet. Die Absichtserklärung beinhaltet die Auslotung einer potenziellen langfristigen strategischen Partnerschaft zur Gewinnung und zum Recycling von Kunststoffen aus Verbrennungsabfallströmen. Diese vorgeschlagene Zusammenarbeit würde potenziell den Bau von Vorsortieranlagen für Abfälle in oder in der Nähe von EEW-Verbrennungsanlagen umfassen, um Kunststoffe aus den zur Verbrennung bestimmten Abfallströmen zu entfernen. Zudem sind Investitionen in fortschrittliche Sortieranlagen, um die entfernten Kunststoffe weiter zu sortieren und zu veredeln, angedacht. Diese Zusammenarbeit unterstützt die neue Strategie von LyondellBasell, in eine fortschrittliche Sortierinfrastruktur zu investieren, um Rohstoffe aus Kunststoffabfällen zu produzieren, den Geschäftsbereich Kreislaufwirtschafts- und kohlenstoffarme Lösungen auszubauen und die angestrebte Wertschöpfung zu erreichen."Kooperationen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg sind Teil unserer Strategie und werden immer notwendiger, um Kunststoffabfälle aus Quellen zu befreien, die derzeit nicht im Recycling landen", so Yvonne van der Laan, Executive Vice President, Circular and Low Carbon Solutions, bei LyondellBasell. "Die Materialien aus diesen Sortieranlagen würden nicht nur unsere bestehenden mechanischen Recyclinganlagen in den Niederlanden und eine potenzielle fortschrittliche Recyclinganlage in Deutschland unterstützen, sondern es uns auch ermöglichen, Abfallströme zu optimieren und einen höheren Mehrwert zu schaffen."Diese Zusammenarbeit würde den Kreislauf von Kunststoffen schließen, die heute zur Verbrennung bestimmt werden. Sie können stattdessen zur Verwendung als Rohstoff in mechanischen und fortschrittlichen Recyclingverfahren aussortiert werden. Durch die Entfernung dieser Materialien aus dem Verbrennungsabfall werden auch die mit der Verbrennung der Materialien verbundenen fossilen CO2-Emissionen vermieden."Mit dieser Kooperation schaffen wir eine überzeugende Lösung für Kunststoffabfälle, die aktuell noch nicht recycelt werden", so Bernard M. Kemper, Chief Executive Officer von EEW Energy from Waste. "EEW wird zunächst eine Sortieranlage bauen und Kunststoffe aussortieren, um sie für den Rohstoffkreislauf zurückzugewinnen."Die geplante Zusammenarbeit stellt einen Fortschritt bei den Recyclingmöglichkeiten dar, indem die Standorte und das technische Know-how von LyondellBasell und EEW genutzt werden, um eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen.Informationen zu LyondellBasellAls führendes Unternehmen in der globalen Chemiebranche strebt LyondellBasell Tag für Tag danach, das sicherste, am besten geführte und am meisten geschätzte Unternehmen in unserer Branche zu sein. Die Produkte, Materialien und Technologien des Unternehmens tragen auf mehr als 100 internationalen Märkten zu nachhaltigen Lösungen für Lebensmittelsicherheit, Zugang zu sauberem Wasser, Gesundheitsversorgung und Kraftstoffeffizienz bei. LyondellBasell legt großen Wert auf Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion und setzt sich unter dem Motto Advancing Good für Gutes ein. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Schutz der Umwelt, den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, und unserer zukünftigen Belegschaft. Das Unternehmen ist sehr stolz auf seine erstklassige Technologie und seine Kundenorientierung. LyondellBasell hat seine Ambitionen und Maßnahmen in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz verstärkt, um sich den globalen Herausforderungen in Bezug auf Kunststoffabfälle und Dekarbonisierung zu stellen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.lyondellbasell.com oder folgen Sie @LyondellBasell auf LinkedIn.EEW: Ein unverzichtbarer Bestandteil der KreislaufwirtschaftDie EEW Energy from Waste GmbH (EEW) ist eines der führenden Unternehmen in Europa auf dem Gebiet der thermischen Verwertung von Abfällen und Klärschlämmen. EEW Energy from Waste leistet bereits jetzt einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz und ist ein wichtiger Akteur in der Kreislaufwirtschaft. Unsere Unternehmensgruppe betreibt derzeit 17 Standorte, die rund 5 Millionen Tonnen Abfall pro Jahr verarbeiten können. Die mehr als 1.400 Mitarbeiter in unseren Anlagen sorgen dafür, dass die in den Abfällen gespeicherte Energie genutzt wird, das Abfallvolumen reduziert wird, die von den Abfällen ausgehenden Gefahren sicher und ohne negative Auswirkungen beseitigt werden und dass Schrott und Verbundwerkstoffe recycelt werden. Darüber hinaus nutzen wir die in Abfällen enthaltene Energie effizient zur Erzeugung von Prozessdampf für Industrieanlagen, Fernwärme für Wohngebiete und umweltfreundlichen Strom. Im Einklang mit unserer Zukunftsvision haben wir uns das Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral und bis 2040 klimapositiv zu sein. Neben der Verringerung des Kohlenstoffausstoßes wird auch die Kohlendioxidabscheidung eine wichtige Maßnahme in unseren Anlagen darstellen. Das abgeschiedene Kohlendioxid wird teilweise unterirdisch gelagert oder als wertvoller Rohstoff für chemische Produkte in einer klimaneutralen Wirtschaft der Zukunft genutzt.ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN FÜR LYONDELLBASELLDie Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, beziehen, sind zukunftsorientierte Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen des Managements von LyondellBasell, die zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, für angemessen gehalten werden und erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich anders ausfallen. Zu diesen Faktoren gehört u. a. Folgendes: unsere Fähigkeit, eine Transaktion abzuschließen oder den Zeitplan für eine solche Transaktion einzuhalten; unsere Fähigkeit, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, darunter die Fähigkeit, die Produktion von recycelten und erneuerbaren Polymeren zu erhöhen; der erfolgreiche Bau und Betrieb der in dieser Mitteilung beschriebenen Anlagen; und unsere Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, sind im Abschnitt "Risikofaktoren" unseres Formulars 10-K für das am31. Dezember 2021 endende Jahr zu finden. Dieses Formular kann unter www.LyondellBasell.com auf der Seite "Investorenbeziehungen" und auf der Website der Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov abgerufen werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Im Falle eines Eintretens gibt es keine Garantie dafür, welche Auswirkungen sie auf unsere Betriebsergebnisse oder unsere Finanzlage haben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurden, und basieren auf den Einschätzungen und Meinungen des Managements von LyondellBasell zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. 