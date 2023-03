Die amerikanische Einzelhandelskette The TJX Companies Inc. (ISIN: US8725401090, NYSE: TJX) wird die Quartalsdividende von 0,295 US-Dollar auf 0,3325 US-Dollar steigern. Dies ist eine Erhöhung um rund 13 Prozent. Die Zahlung erfolgt am 1. Juni 2023 (Record date: 11. Mai 2023). Die Anhebung wurde bereits im Februar avisiert. Im Frühjahr 2020 hatte TJX die Dividende aufgrund der Covid-19 Pandemie ausgesetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...