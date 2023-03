Der US-Hersteller von Freizeitfahrzeugen Thor Industries Inc. (ISIN: US8851601018, NYSE: THO) wird am 26. April 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 45 US-Cents je Aktie an seine Investoren auszahlen. Record day ist der 12. April 2023. Mitte Oktober 2022 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (43 US-Cents) eine Erhöhung der Dividende um knapp fünf Prozent. Es war die insgesamt 13. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...