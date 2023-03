Der Spezialchemiekonzern H&R GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2E4T77) will den Aktionären eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie ausbezahlen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 6,28 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,59 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 23. Mai 2023 in Hamburg statt. Im Vorjahr erhielten die Aktionäre keine Dividende. H&R bestätigte am Freitag die vorläufigen Ergebnisse für das ...

