publity, PREOS, GORE - es war still geworden um das Trio miteinander verbundener Firmen. Ausser, dass seit einger Zeit ein weiterer Player hinzukam - die Neon Equity AG (ISIN:DE000A3DW408), deren Börsengang in Düsseldorf von einigen Börsenseiten gehypt wurde. Neon Equity ist im wesentlichne Hauptaktionär der publity "mit weiteren Plänen". Gab wohl "nichts zu melden". Nichts mehr gehört seit man am 03.03.2022 ein umfangreiches Einbringungs- Veräusserungs- und Bewertungsmodell zur zukünftigen Konzernstruktur vorstellt - inclusive stark reduzierter publity Beteiligung von letztendlich nur noch 20% ...

