Die GORE German Office Real Estate AG (ISIN DE000 A0Z26C 8) eruiert Beteiligung an der BrickMark Group AG: Danach hätten sich beide Parteien darauf verständigt, konkrete Gespräche über den Erwerb einer strategischen Beteiligung der GORE an der BrickMark Group aufzunehmen. Grundlage soll ein gemeinsames Geschäftsmodell zur Tokenisierung von Real Estate Assets sein. Die BrickMark Group mit Sitz in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...