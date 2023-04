Der amerikanische Technologiekonzern L3Harris Technologies Inc. (ISIN: US5024311095, NYSE: LHX) wird eine Quartalsdividende von 1,14 US-Dollar an seine Investoren auszahlen. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 16. Juni 2023 (Record date: 2. Juni 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden 4,56 US-Dollar als Dividende ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 202,03 US-Dollar (Stand: 21. April 2023) entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,26 Prozent. ...

