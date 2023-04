Allied Copper Corp. gab am Freitag bekannt, dass die Aktionäre auf der außerordentlichen Aktionärsversammlung am 20. April 2023 der Umbenennung des Unternehmens in Volt Lithium Corp. mit 99,9% zugestimmt haben. Diese Namensänderung sei ein weiterer entscheidender Schritt auf dem Weg zu einem Lithiumentwicklungs- und Technologieunternehmen, das darauf abzielt, Nordamerikas erster kommerzieller Produzent von Lithium aus Ölfeldsole zu werden.



Die Namensänderung unterliegt der behördlichen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Das Unternehmen wird voraussichtlich ab 27. April 2023 unter dem Namen Volt Lithium Corp. und dem Börsenkürzel "VLT" an der Börse gehandelt werden.



Das Unternehmen werde das neuen Handelssymbol in den USA für die OTCQB und das Kürzel an der Frankfurter Börse bereitstellen, sobald diese bekannt sind.



