Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer, mir geht da ganz zart die Düse. Ich sitze in meinem Haus auf einer Ölheizung Baujahr 1991. Der Kessel brennt zwar sauber, aber die Steuerung schwächelt und beschert mir gelegentlich am Morgen ein eher kaltes Badezimmer. Berlin will, dass ich meinen Oldtimer entsorge. Ich will es ja auch. Nur wie? Eine […]

