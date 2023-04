Die amerikanische Pizza-Kette Domino's Pizza Inc. (ISIN: US25754A2015, NYSE: DPZ) wird am 30. Juni 2023 eine Quartalsdividende von 1,21 US-Dollar ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 15. Juni 2023. Mitte Februar 2023 kündigte der Konzern eine Anhebung um 10 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (1,10 US-Dollar) an. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 4,84 US-Dollar Dividende bezahlt. ...

