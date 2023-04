Das amerikanische Werkzeugunternehmen Snap-on Inc. (ISIN: US8330341012, NYSE: SNA) gibt eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte vierteljährliche Dividende in Höhe von 1,62 US-Dollar bekannt. Die Zahlung erfolgt am 9. Juni 2023 (Record date: 19. Mai 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden 6,48 US-Dollar Dividende an die Investoren ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 259,40 US-Dollar (Stand: 27. ...

