Genf (ots) -In der Welt der Vermögensverwalter entstehen neue Schwergewichte. Nach der Beteiligung an einer Branchengröße mit mehr als 37 Milliarden Euro an betreutem Vermögen hegt die Schweizer Swiss Investment Solution weitere Wachstumspläne. Ein erster Schritt Richtung Börsengang.Der Genfer Vermögenswerwalter Swiss Investment Solution (https://swissinvestmentsolution.com/) beteiligt sich mit 12 Prozent am japanischen Vermögensverwalter Daiwa SB. Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart. Ein Paukenschlag in der Schweizer Finanzwelt.Mit Swiss Investment Solution taucht somit ein neuer Akteur auf dem asiatischen Markt auf, der sich auch gleich einen der größeren Fische im Land der aufgehenden Sonne angelt.Daiwa SB ist mit einem verwalteten Vermögen von über 37 Milliarden Euro einer der größten Asset Manager Japans. Das 1973 gegründete Unternehmen ist ein Joint Venture der beiden japanischen Finanzhäuser Sumitomo Mitsui Financial Group und Daiwa Securities.Durch den Einstieg wird man künftig beteiligt sein an Kapitalanlagen in Höhe von 37 Milliarden Dollar. Dem eidgenössischen Vermögensverwalter eröffnet sich somit ein immenses Synergiepotential, was sich in Zahlen und Profiten niederschlagen wird.Der Gründer der Swiss Investment Solution (https://swissinvestmentsolution.com/), Benjamin Hain, sagte in München, die Investmentbranche befinde sich im Umbruch. Gemeinsam mit der Daiwa SB sei gesichert, dass Swiss Investment Solution mit seiner Erfahrung und Expertise nicht nur auf dem asiatischen Markt wachsen wird, sondern auch in Zukunft eines der führenden Unternehmen in der Schweiz sei.Die Beteiligung soll im dritten Quartal 2023 abgeschlossen werden.Zudem sei der Ankauf von weiteren Beteiligungen geplant. Swiss Investment Solution wolle das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen 2024 von 170 auf 550 Millionen Dollar steigern.Die Swiss Investment Solution ist seit 15 Jahren auf dem Finanzmarkt aktiv und verfügt über eine vielfältige Expertise in unterschiedlichen Bereichen der Kapitalanlage. Von der Vermögensverwaltung über die Vermittlung von Festgeld (https://swissinvestmentsolution.com/), Tagesgeld oder Aktien bis zur Begleitung institutioneller Kunden bei Übernahmen und Fusionen bildet das Unternehmen ein breites Leistungsspektrum ab. Ende des Jahres plant die Swiss Investment Solution nun selbst den Gang an die Börse, nachdem sie zuvor schon führend an einer dreistelligen Zahl von IPOs beteiligt war.Der Fokus von Swiss Investment Solution liegt auf dem Aufspüren von renditeträchtigen Finanzprodukten oder Firmenbeteiligungen. Die vielversprechendsten Investmentchancen sucht das Unternehmen marktübergreifend und ist dabei nicht auf eine einzige Anlageform festgelegt. Sowohl geschlossenes Investmentvermögen als auch die Anlage in Aktien oder die Betreuung von Termingeldern stehen den Kunden des in der Schweiz ansässigen Vermögensverwalter (https://swissinvestmentsolution.com/)s zur Verfügung.Einen großen Wert legt die Swiss Investment Solution auf Erfahrung und die eingehende Analyse der möglichen Investmentchancen im Vorfeld des Einsatzes in der Vermögensverwaltung. Mit großem Stolz blickt das Unternehmen auf lange Jahre der unabhängigen Prüfung und Einschätzung der von ihr vermittelten Anlageprodukte zurück.Ein besonders renditeträchtiges Marktsegment, auf dem die Swiss Investment Solution aktiv ist, besteht in der Vermittlung von Beteiligungen an (noch) nicht an der Börse gehandelten Unternehmen. Diese Dienstleistung bietet Swiss Investment Solution einerseits für institutionelle Investoren, andererseits aber auch für private Anleger an. Pre-IPOs sind gerade im Technologiebereich nicht unüblich und versprechen enorme Chancen für den Investor. Im Zuge einer Privatplatzierung vor dem eigentlichen offiziellen Börsengang ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, einen niedrigeren Preis zu bezahlen als bei der späteren IPO-Platzierung. Diese Form des Private-Equity-Investments bedarf allerdings der Unterstützung durch einen erfahrenen Finanzpartner. Die Swiss Investment Solution kann diese Erfahrung (https://swissinvestmentsolution.com/) aufgrund der Begleitung hunderter Börsengänge und außerbörslicher Übernahmen und Fusionen aufweisen.Sowohl institutionelle als auch private Klienten haben seit Jahren durchweg positive Erfahrungen mit der Swiss Investment Solution. (https://swissinvestmentsolution.com/)Jetzt wagt die Swiss Investment Solution selbst den Sprung an die Börse und rechnet mit einem großen Interesse seitens der potenziellen Investoren. Ende des Jahres soll es so weit sein. Der Name, den sich die Swiss Investment Solution in den vergangenen Jahrzehnten am Markt erarbeitet hat, dürfte für eine hohe Nachfrage nach den angebotenen Aktien sorgen. Man darf gespannt sein, wie die Entwicklung des Unternehmens in diesem Jahr aussieht und mit welchen Neuigkeiten Swiss Investment Solution bis dahin aufwarten wird.