EQS-Ad-hoc: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

APONTIS PHARMA AG mit Prognoseanpassung für Geschäftsjahr 2023



02.05.2023 / 21:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



APONTIS PHARMA AG mit Prognoseanpassung für Geschäftsjahr 2023 Monheim am Rhein, 2. Mai 2023. Die APONTIS PHARMA AG ("APONTIS PHARMA" oder die "Gesellschaft", Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5 ) passt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023 aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei einem beauftragten Hersteller, verzögertem Umsatzwachstum und Zulassungsverzögerungen an. Die Gesellschaft erwartet nun einen Umsatz von EUR 42,6 Mio. (bisher: EUR 51,7 Mio.) und ein EBITDA von EUR -3,2 Mio. (bisher: EUR 3,2 Mio.). Die Abweichungen bei erwartetem Umsatz und Ergebnis sind unter anderem auf Unsicherheiten in der Belieferung des Produkts Atorimib durch den beauftragten Hersteller zurückzuführen. Der beauftragte Hersteller strebt eine nachhaltige Verbesserung der Liefersituation an. Eine solche Bereitstellung der ursprünglich geplanten Liefermengen von Atorimib könnte für APONTIS PHARMA wieder zu einer deutlichen Verbesserung von Umsatz und EBITDA führen. Darüber hinaus macht sich neben Verzögerungen von Markteinführungen im Vorjahr ein verzögertes Umsatzwachstum von neuen Single Pills bemerkbar. Des Weiteren verschob sich die nationale Zulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) einer Single Pill sowie deren nachfolgende Markteinführung innerhalb des Geschäftsjahres 2023. Nach den geltenden Zulassungsrichtlinien für dezentrale europäische Verfahren sollte das BfArM innerhalb einer Frist von 30 Tagen die nationale Phase durchführen und die Zulassungsbescheide ausstellen. Die europäische Zulassung für dieses Produkt liegt bereits seit Frühjahr 2022 vor.



APONTIS PHARMA AG Investor Relations

ir@apontis-pharma.de

T: +49 2173 89 55 4900

F: +49 2173 89 55 1521

Alfred-Nobel-Str. 10

40789 Monheim am Rhein

Deutschland

apontis-pharma.de APONTIS PHARMA Presse-Kontakt CROSS ALLIANCE communications GmbH

Sven Pauly

ir@apontis-pharma.de

T: +49 89 125 09 0330



Ende der Insiderinformation



02.05.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com