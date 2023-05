DJ Mobimo veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2022

Medienmitteilung

Mobimo veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2022

Luzern, 5. Mai 2023 - Die Mobimo Holding AG hat heute ihren Nachhaltigkeitsbericht für die Berichtsperiode 2022 veröffentlicht. Vor dem Hintergrund der verabschiedeten Nachhaltigkeitsstrategie 2030 wurden im vergangenen Jahr sowohl auf Unternehmens- als auch auf Projektebene wegweisende Richtlinien und Prozesse ausgerollt. Sie werden die nachhaltige Geschäftstätigkeit von Mobimo positiv beeinflussen.

Für Mobimo ist es entscheidend, dass das Bewusstsein für Nachhaltigkeit in den Arbeitsalltag aller Mitarbeitenden getragen wird. Auf Projektstufe wurden unter anderem Richtlinien zum nachhaltigen Bauen, Richtlinien zum Einsatz von Photovoltaikanlagen und BIM-Richtlinien ausgearbeitet. Die Fortschritte und das Potenzial in jedem einzelnen Projekt werden laufend gemonitort. Energiegewinnung und Portfoliosanierung sind dabei besonders im Fokus von Mobimo. Für die operative Durchführung der Massnahmen zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie auf Unternehmens-, Portfolio- und Projektebene ist die neu geschaffene Position Leiter Nachhaltigkeit (Head of Sustainability) zuständig.

Operative Höhepunkte 2022

2022 wurde das Potenzial für zusätzliche Photovoltaikanlagen im gesamten Portfolio analysiert, um die Stromeigenproduktion zu erhöhen und entsprechende Nachrüstungen von Photovoltaikanlagen zu initiieren. Mobimo hat das Ziel, bis im Jahr 2030 weitere Photovoltaikanlagen mit einer Fläche von rund 10 000 m^2 zu installieren und bis im Jahr 2050 nochmals 15 000 m^2.

Zwei erwähnenswerte Sanierungen und Umnutzungen im Bestand sind «Im Tiergarten» in Zürich sowie das Gebäude-Ensemble «Les Jumeaux» im Flon in Lausanne. Während «Im Tiergarten» neu eine Wohn- anstatt Büronutzung entsteht, umfasst «Les Jumeaux» fortan eine Gewerbe- und Freizeitnutzung. Durch den Umbau und die Umnutzung konnte in diesen Projekten das Potenzial für die Reduktion von grauer Energie gezielt genutzt werden.

Es ist der Anspruch von Mobimo, den nachhaltigen Fortschritt der Immobilienbranche führend mitzugestalten. Den vollständigen Nachhaltigkeitsbericht 2022 finden Sie auf: www.mobimo.ch/de/ueber-uns/nachhaltigkeit Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Kontakt für Analysten und Investoren: Nathalie Neumann, Verantwortliche Investor Relations ir@mobimo.ch +41 44 397 11 97

Kontakt für Medien: Anthony Welbergen, Verantwortlicher Unternehmenskommunikation medien@mobimo.ch +41 44 397 11 86 www.mobimo.ch Über Mobimo: Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 3,7 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.

Zusatzmaterial zur Meldung: Datei: Mobimo_NHB_5.5.2023

