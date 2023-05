Neo würde hier investieren: Fehler in der Matrix! Hochgradigstes Urandepot des Jahrzehnts zu Tiefstkursen

Anzeige / Werbung

Beim Uranwert F3 Uranium (WKN: A3D5YM) - ehemals Fission 3.0 - stimmen die Metriken einfach nicht. Die aktuelle Bewertung ist nach den jüngsten News im April ein Witz - mit einmaligen Chancen für Anleger.

Seit Mitte November habe ich auf meinem Smallcap.report Kanal bei Youtube nun über die Aktie von F3 Uranium berichtet. Damals handelte das Papier noch bei unter 10 Cent (!!!) unter dem Namen Fission 3.0, der aber zu Jahresbeginn aufgrund der Verwechslungsgefahr mit dem großen Bruder Fission Uranium zu F3 geändert wurde.

Seit meinem ersten Bericht ist mittlerweile enorm viel geschehen und die Entwicklungen der letzten Wochen lassen nur einen Schluss zu: Es brodelt bei F3 Uranium und neue Höchstkurse sollten uns bevorstehen. Meinen Abonnenten empfehle ich daher, den Wert intensiv zu beobachten und bei Bedarf zu reagieren.

Der Newsflow der letzten Wochen war außergewöhnlich

Ein kurzer Blick auf die Webseite von F3 Uranium (WKN: A3D5YM) reicht aus um zu sehen, dass bei F3 gerade einiges los ist und dass vor allem im April Entwicklungen stattgefunden habe die den Weg des Unternehmens zu einem neuen Allzeithoch geebnet haben.

Als Highlight wurde Ende März die herausragende Entdeckung vom Jahresende bestätigt bzw. übertroffen, bevor am 17. April dann sogar ein weiteres extrem hochgradiges anliegendes Deposit verkündet wurde. Die Meldungen sorgten im Jahr 2023 dafür, dass der Aktienkurs auf ein Rekordhoch von 0,50 CAD emporschnellte, seitdem aber noch einmal leicht konsolidiert hat.

Umso spannender, wenn man bedenkt, dass allein die Aufnahme von F3 in den Sprott Uranium ETF mittelfristig für ein hohes Kaufvolumen sorgen wird.

Dazu kommen dann noch Meldungen wie eine kürzliche Anschlussfinanzierung in Höhe von 10 Mio. CAD, die einfach mal nebenbei eingesammelt wurde.

Was mich am meisten überzeugt? Die Deposits!

Bei so vielen positiven Meldungen verliert man sogar teilweise den Überblick. Welche der News von F3 Uranium sind also für Anleger am wichtigsten? Selbstverständlich lässt sich diese Frage nicht mit A oder B beantworten, denn letzten Endes ist es der Newsflow im Verbund, der die Aktie so attraktiv macht.

Würde mich aber jemand fragen, warum ich F3 als diejenige Aktie ansehe, die die mit Abstand größte Chance hat zu einer Milliardenbewertung aufzusteigen, fällt mir die Antwort leicht: Die hochgradigen Uranvorkommen im Athabasca Basin.

Ende November 2021 veröffentlichte das Unternehmen um Dev Randhawa, seinerseits eine Koryphäe im Uranbereich, die Entdeckung eines Uranvorkommens bei seinem PLN-Projekt, das so hochgradig war, dass selbst die Geigerzähler den genauen Urangehalt nicht mehr angeben konnten. Der Fund hatte einfach die Skala der Geräte gesprengt.

Im Nachklang einer solchen Entdeckung geht es in den darauffolgenden Wochen dann darum, die Ergebnisse zu bestätigen. F3 Uranium führte umgehend weitere Untersuchungen durch und bestätigte Ende März die Qualität der Entdeckung. Nicht nur das! Bei den Untersuchungen wurden weitere hochgradige Bereiche entdeckt, die den ersten Fund in seiner Qualität sogar noch übertrafen.

Die letzte Meldung vom 17. April war dann für mich die Kirsche auf der Torte! Von 12 Nebenbohrungen bei der Entdeckung wiesen 8 (!!!) ebenfalls stark hochgradige Urangehalte auf. Wer sich im Miningbereich auskennt weiß, dass dies außergewöhnlich ist.

Muß ich auf die Fundamentaldaten überhaupt noch hinweisen?

Eigentlich wollte ich hier gar nicht mehr auf den Gesamtmarkt eingehen. Aber um die Lage am Uranmarkt noch einmal zu verdeutlichen ist es wichtig, auch dies noch kurz zu beleuchten.

Der Preis für das Pfund Uran liegt aktuell bei etwas unter 55 USD und damit noch immer rund 200% unter dem Allzeithoch aus dem Jahr 2007. Fundamental sieht der Markt jetzt allerdings viel besser aus.

Neben dem Ukrainekonflikt, der Energiekrise und dem Fokus auf abgasfreie Energieträger ist für mich interessant, wie stark der Ausbau des Angebots an Uran in den letzten 10 Jahren verschlafen wurde. Natürlich hängt dies mit dem Reaktorunglück in Fukushima zusammen. Allerdings wird Uran unter allen Umständen (außer in Deutschland) ein wichtiger Teil des zukünftigen grünen Energiemixes sein.

In den USA ist Kernkraft ebenfalls enorm wichtig. Umso erstaunlicher, dass Uncle Sam es ebenfalls verschlafen hat eine heimische Produktion aufzubauen. Momentan importiert die USA fast ihr gesamtes Uran aus Russland und Kasachstan. Für mich ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch Uran zu den Rohstoffen zählt, die per Embargo nicht mehr nach Amerika importiert werden dürfen.

Spätestens dann werden die USA sehr viel Geld in die nordamerikanische Uranindustrie investieren müssen, was zum einen den Weltmarktpreis für Uran erhöhen wird, aber auch gleichzeitig immer mehr Investoren in den Bereich drängen dürfte. Dann wird es darum gehen, die stärksten und günstigen Werte zu finden.

Stark und Günstig: Optimale Voraussetzungen

Die Aktie von F3 Uranium ist momentan noch immer nur mit rund 75 Mio. Euro bewertet. Schon in der aktuellen Situation steht F3 für mich auf einer Stufe mit Uranplayern wie Ur-Energy oder Fission Uranium, die jeweils zwischen 250 und 300 Mio. bewertet sind.

Allein kurzfristig besteht bei F3 damit für mich das Potenzial eines schnellen 200% Kursplus.

Die Aktie würde dann bereits über der 1-Euro-Marke handeln! Betrachtet man die Sachlache allerdings in einem etwas größeren Licht, muß man F3 eigentlich bereits jetzt mit größeren Playern wie Uranium Energy oder Paladin Energy aus Australien vergleichen. Diese. Unternehmen werden aktuell mit 1 Mrd. Euro bewertet.

Im Vergleich mit beiden Peergruppen zeigt sich also die extrem Unterbewertung der Aktie. Wie ich das in der Einleitung schon andeute: für mich liegt bei F3 Uranium ein Fehler in der Matrix vor! Die Aktie sollte bereits jetzt mindestens auf dem Niveau von Fission Uranium handeln. Die Assets sind deutlich besser!

Zusammenfassend für diesen Paragraphen bleibt also festzuhalten, dass die Aktie für die Qualität die sie hat deutlich zu günstig ist! Spätestens im Sommer, wenn über die Förderung und Produktion des gefundenen Urans Klarheit herrscht dürfte sich der Aktienkurs Richtung Uranium Energy aufwärts machen. In Zahlen ausgedrückt liegt das Potenzial dann bei 1.200%!!!

KURZE ZUSAMMENFASSUNG DER PROJEKTE

Die 16 Properties von F3 Uranium liegen allesamt im kanadischen Athabasca-Basin, einem der wichtigsten Orte für Uran in Kanada.

Im direkten Umfeld befinden sich zahlreiche große Namen, wie die Unternehmen NexGen mit seiner Arrow-Liegenschaft, Fission Uranium mit Triple R und UEX Corp. mit seinem Shea Creek.

Das Highlight im Portfolio von F3 ist aber ohne Zweifel das Patterson Lake North Projekt (PLN). In diesem wurden auch die kürzlichen Entdeckungen gemacht. Die Fläche der drei zusammenhängenden Properties ist mit fast 40,000 Hektar enorm groß und stösst unmittelbar an die eben genannten Konkurrenten an.

Apropos Konkurrenz: Fission Uranium wurde genau wie F3 von Dev Randhawa gegründet, und das legendäre Triple X Vorkommen von ihm selbst entdeckt! Randhawa ahnte schon damals, dass die Mineralisierung weitergeht, und hat diese wohl nun mit F3 entdeckt.

Der Vergleich der Bohrlöcher überzeugt noch mehr

An dieser Stelle möchte ich noch einen kurzen Vergleich der Entdeckungen durch die Konkurrenz in der Gegend machen.

Der Fund von Fission bringt es auf durchschnittlich 11.186 cps (>65.000 cps in der Spitze) über 15,5 Meter und enthält knapp 60% Uranoxid.

CanAlaska war im letzten Jahr bereits mehr als erfreut über eine Entdeckung mit über 300 cps und 3,5% U3O8!

ISO Energy wies ca. 15.000 cps über eine Länge von 8,5 Metern vor und NexGen verzeichnet bei seinem Arrow-Deposit knapp 10.000 cps über 26,5 Meter!

Das muß man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Hochgradigkeit von F3 ist so gewaltig, dass wir es wohl mit einer der besten Entdeckungen der letzten zehn Jahre zu tun haben..

Dabei muß ich nicht mal erwähnen, dass die Vorkommen von F3 oberflächennahe vorliegen und damit auch noch kostengünstiger gefördert werden können.

Vollständige Neubewertung kommt

Zusammenfassend läßt sich sagen, dass am aktuellen Rohstoffmarkt wohl keine andere Aktie existiert, die trotz derartige hochgradiger und eindrucksvoller Ressourcen eine so geringe Marktbewertung hat.

Ich habe während meiner Recherche bis heute kein einziges Argument gefunden, das gegen F3 Uranium sprechen würde und sehe aufgrund des jüngsten Newsflows auch keine Möglichkeit, dass da noch etwas kommt. Geld ist genug da, um für mehrere Jahre die Ressource weiter auszubauen und nach der nunmehr dritten Bestätigung der hochgradigen Entdeckung gibt es für mich auch keine Möglichkeit mehr, dass da noch etwas Negatives nachkommt.

F3 ist für mich eine echte Highlight-Aktie, die ich in der folgenden Liste noch einmal abschließend zusammenfassen möchte:

16 Uranprojekte, darunter das PLN-Projekt mit nunmehr bestätigter extrem hochgradiger Ressource

Weitere Entdeckungen bei PLN und den anderen Projekten jetzt zum Bohrstart im Frühjahr jederzeit möglich

Unglaubliches Team mit noch unglaublicherer Vita: Dev Randhawa ist die Koryphäe schlechthin

Dank entdeckter Vorkommen in einer Peergruppe mit Playern die z.T. zehnfach höher bewertet sind

Weitere abgeschlossene Finanzierung über 10 Mio. eingetütet: Die Kasse ist prall gefüllt

Starker Newsflow in den letzten Wochen, der auf weitere gute Nachrichten hinweisen dürfte

Mögliches russisches Uranembargo (weiß eh keiner warum es das noch nicht gibt) dürfte noch mehr Urananleger Richtung Nordamerika treiben

Marktkapitalisierung eigentlich ein Witz und m.E. nach ein Fehler in der Matrix

Ich wünsche Euch also viel Erfolg mit der Aktie von F3 Uranium und hoffe, dass viele von Euch den kommenden Aufschwung des Frühjahres mitnehmen werden.



