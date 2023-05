Die US-Notenbank Fed und die europäische EZB haben in der zurückliegenden Woche unisono weitere Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte vorgenommen. Trotz dieses Gleisschritts haben die beiden Notenbanken allerdings sehr unterschiedliche Herausforderungen. Das spiegelt sich letztlich auch in weiteren Unterschieden in den Indices wider. Außerdem sprechen wir über folgende Themen: Die ...

