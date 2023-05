Aurelius engagiert im "Carve-out"-Geschäft. Frei übersetzt: Ungewünschte, oft unrentable Beteiligungen von Konzernen übernehmen, optimieren und dann zu einem hohen Multiple auf das Ursprungsinvestment verkaufen. Oft gibt es sogar zum symbolischen Kaufpreis eine "Morgengabe".Zuletzt konnte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) endlich mal wieder am 17. April einen wirklich grossen Exit mit 200 Mio EUR Zufluss melden - brachte uns zur Frage Aurelius - Back on stage? Auf Jahresbasis war in 2022 der "ewige Zweite" der deutschen Carve-Out-Spezialisten - Mutares SE & Co. KGaA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...