Bremen - Nach dem schwachen Abschneiden der Grünen bei der Bürgerschaftswahl in Bremen hat sich die Parteispitze im Bund enttäuscht gezeigt. Das Ergebnis sei nicht so, wie man sich das gewünscht habe, sagte Grünen-Chef Omid Nouripour in der ARD. "Dementsprechend ist die Enttäuschung groß."



Der "Rückenwind" vom Bund sei aber auch nicht groß gewesen, fügte Nouripour hinzu. Laut ersten Prognosen von ARD und ZDF haben die Grünen am Sonntag im Vergleich zur letzten Wahl im Jahr 2019 um etwa fünf Prozentpunkte nachgelassen. Die regierende rot-grün-rote Koalition könnte aber wohl dennoch weitermachen. Aus der CDU wurden am Abend allerdings bereits Warnungen an die SPD ausgesprochen: CDU-Vize Carsten Linnemann riet Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) davon ab, mit Grünen und Linken weiterzumachen.



"Ich finde, es braucht einen Neustart für Bremen, und dieser Verantwortung sollte er nachkommen", sagte Linnemann im ZDF.

