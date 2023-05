EQS-Ad-hoc: Allterco JSCo / Schlagwort(e): Prognose

Allterco JSCo veröffentlicht Guidance 2023 und mittelfristige Wachstumsziele bis 2026



15.05.2023 / 22:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Allterco JSCo veröffentlicht Guidance 2023 und mittelfristige Wachstumsziele bis 2026 Sofia / München, 15. Mai 2023 - Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166) ("Allterco" / "das Unternehmen") veröffentlicht seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 und seine mittelfristigen Wachstumsziele bis 2026. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwartet der Vorstand einen IoT-Umsatz aus dem Verkauf von Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen in Höhe von EUR 72,0 Mio. (BGN 140,8 Mio.) nach EUR 47,6 Mio. im Vorjahr (BGN 93,1 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll 2023 über EUR 17,0 Mio. (BGN 33,2 Mio.) liegen, nach EUR 10,4 Mio. im Vorjahr (BGN 20,3 Mio.). Auf Basis der Expansionsbestrebungen und der Markteinführung neuer Produkte rechnet Allterco mittelfristig mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 43,2 % auf einen Umsatz von mehr als EUR 200,0 Mio. bis Ende 2026. Für das EBIT wird mittelfristig ein Wert von über EUR 50,0 Mio. bis Ende 2026 angestrebt, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 48,1 % entspricht. Mittelfristige Wachstumsziele 2023 - 2026 (in EUR Mio.) Ziel Guidance 2023 2026 Ziel Umsatz 72,0 >200,0 Wachstum gegenüber 2022 (in %) 51,0 % >320,0 % EBIT >17,0 >50,0 EBIT-Marge (in %) >23,0 % >25,0 %

Anmerkung: EUR/BGN-Wechselkurs fixiert auf EUR 1 = BGN 1,95583. Mehr Informationen unter allterco.com .



