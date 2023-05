Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4327/ , alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/66 geht es um den Fenstertag / Verfallstag. Das Soundlogo der Österreichischen Post habe ich heute Serene (neuer Bösendorfer Artist mit Google-Vergangenheit, danke an Martin Felber für das Termin-Checken) vorgespielt und sie spielt eine Tonfolge nach. Weiters: Wiener Immobilienpreise sind lt. Bloomberg am stärksten zurückgegangen und ich habe FMA-Vorstand Helmut Ettl eine neugierige Frage auch ein wenig in Richtung Cleen Energy gestellt (halbes Grundkapital ist weg, darum ging es aber bei der Frage nicht). Im Abspann kommt nochmal Serenemit einem Stück von Bach, das sie auf meinem Keyboard live ...

