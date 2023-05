Die Helma Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578) will die Dividende für das Geschäftsjahr 2022 zur Stärkung der Finanzierungsbasis aussetzen, wie am Dienstag berichtet wurde. Ursprünglich war eine Kürzung der Dividende um rund 77 Prozent auf 0,40 Euro geplant. Im Vorjahr wurden noch 1,72 Euro ausgeschüttet. Die Hauptversammlung findet am 7. Juli 2023 statt. Begründet wird die Abänderung des Gewinnverwendungsvorschlags mit den ...

