Nvidia hat beeindruckende Quartalszahlen veröffentlicht, die alle Erwartungen deutlich übertroffen haben. Am Donnerstag stieg der Aktienkurs in den ersten Handelsstunden um mehr als 20%. Es bleibt abzuwarten, ob dies der verdiente Zuwachs ist. Dennoch konnte Nvidia nicht nur einen Hype um künstliche Intelligenz (KI) erzeugen, sondern diesen auch in Umsatz verwandeln. Das Unternehmen gab für das zweite Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...