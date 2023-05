Aktien Wochenrückblick - diese Woche hielt die 16.000er Marke nicht mehr. Die Unsicherheit über eine rechtzeitige Einigung im US-Budgetstreit verhinderte die Fortsetzung des Rekordlaufs des DAX aus der Vorwoche. Und bei Einzelwerten gab es keine Nachrichten, die gereicht hätten, den Markt insgesamt mitzureissen. Etwas Feststimmung am Freitagnachmittag als Gerüchte über eine anstehende Einigung im Haushaltsstreit aufkamen. Dämpfend wirkte auch die offizielle Feststellung, dass sich Deutschland - gemäss gültiger Definition - in der Rezession befindet. Denn zwei Quartale in Folge mit negativem Wachstum ...

