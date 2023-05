Erdgaspreise sind derzeit so niedrig wie seit ungefähr zwei Jahren nicht mehr, was Uniper ermöglicht, wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Dadurch erhält das mittlerweile verstaatlichte Unternehmen exzellente Zukunftsperspektiven. An den Finanzmärkten wird bereits darüber spekuliert, dass der Weg zur Selbstständigkeit möglicherweise viel früher als erwartet eingeschlagen werden könnte. Dies führt aktuell zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...