Ein bemerkenswertes Comeback zeichnet sich für die Steinhoff-Aktie ab. In den letzten Jahren sorgte das Unternehmen hauptsächlich für massive Kursverluste an der Börse, doch nun scheint sich das Blatt im Oktober 2020 zu wenden. Am Freitag vor dem Wochenende schoss der Aktienkurs um mehr als 22% in die Höhe und überwand damit wichtige Hürden. In den kommenden Wochen könnte es zu einem weiteren explosiven Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...