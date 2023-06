Der CRM-Spezialist Salesforce hat am Mittwochabend Zahlen vorgelegt, die den Anlegern nicht geschmeckt haben. Nachbörslich ging es für die Aktie um 7% in den Keller. Was war der Grund? Das Unternehmen hat eigentlich genau die Zahlen geliefert, die es schon Wochen zuvor in Aussicht gestellt hatte. Plus: Die Zahlen lagen über den Erwartungen. Der ...

