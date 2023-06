TUI erweitert Geschäft in der Türkei: Der deutsche Touristikriese gab kürzlich bekannt, dass für 2023 insgesamt 2,20 Millionen Urlaubsgäste in den Gebieten Antalya, Dalaman, Izmir und Bodrum erwartet werden. Davon sollen mehr als eine Million aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Daher hat TUI sein Angebot an Urlaubsreisen in der Türkei im Vergleich zu 2019 um über 40 Prozent erhöht, wie es in einer ...

