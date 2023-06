Die Aktie von Borussia Dortmund hat in den letzten Tagen aufgrund der vermeintlich sicheren Meisterschaft, die dann doch in letzter Minute verloren ging, eine bemerkenswerte Berg- und Talfahrt erlebt. Erfreulicherweise konnte der Wert des Traditionsvereins die bedeutende 4-Euro-Marke erfolgreich halten. Wie könnte es mit der BVB-Aktie in den nächsten Monaten vorangehen? Wieder ein Leistungsverlust? Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...