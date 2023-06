DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Österreich bleiben die Börsen wegen Fronleichnam geschlossen.

TAGESTHEMA

Die chinesischen Exporte sind im Mai nach einem Wachstum in den zwei vorangegangenen Monaten überraschend deutlich abgesackt. Chinas Ausfuhren sanken im vergangenen Monat um 7,5 Prozent - und lagen damit deutlich unter den Erwartungen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen, die im Konsens mit einem Rückgang von nur 1,0 Prozent gerechnet hatten. Im April waren die Exporte überraschend kräftig um 8,5 Prozent gestiegen.

Die Importe fielen im Mai im Jahresvergleich um 4,5 Prozent, verglichen mit einem Rückgang um 7,9 Prozent im April, wie aus den Daten der Allgemeinen Zollverwaltung weiter hervorgeht. Hier hatten die befragten Volkswirte mit einem kräftigen Minus von 8,1 Prozent gerechnet. Chinas Handelsüberschuss belief sich im Mai auf 65,8 Milliarden US-Dollar und fiel damit deutlich niedriger aus als die befragten Volkswirte mit im Mittel 96,8 Milliarden erwartet hatten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis (10:00 PK)

07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV

10:00 DE/Gerresheimer AG, HV

10:30 DE/Eckert & Ziegler AG, HV

11:00 DE/Jenoptik AG, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Baywa: 1,20 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe April saisonbereinigt PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -3,4% gg Vm - US 14:30 Handelsbilanz April PROGNOSE: -75,6 Mrd USD zuvor: -64,23 Mrd USD

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.033,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.292,25 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 14.581,25 -0,0% Nikkei-225 32.099,72 -1,3% Schanghai-Composite 3.206,53 +0,4% Hang-Seng-Index 19.353,47 +1,3% +/- Ticks Bund -Future 135,30 +18 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.992,44 +0,2% DAX-Future 16.054,00 +0,6% XDAX 16.037,23 +0,6% MDAX 27.102,01 -0,0% TecDAX 3.226,00 +0,1% EuroStoxx50 4.295,22 +0,0% Stoxx50 3.995,38 +0,3% Dow-Jones 33.573,28 +0,0% S&P-500-Index 4.283,85 +0,2% Nasdaq-Comp. 13.276,42 +0,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,12 +35

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung des impulslosen Handels an den europäischen Aktienbörsen rechnen Händler am Mittwoch. Der Markt gehe vor den Großereignissen der kommenden Woche immer mehr in Deckung. Denn immerhin sind es nur noch sieben Tage bis zur mit Spannung erwarteten Zinsentscheidungen der US-Notenbank. Danach tagt auch noch die EZB und zum Schluss kommender Woche steht der Große Verfalltag an den internationalen Terminbörsen an. Neue Positionierungen durch Großanleger sind davor nicht mehr zu erwarten.

Rückblick: Wenig verändert - "Noch immer ist offen, welche Richtung der DAX einschlägt. Und so lange bleiben viele in Deckung. Neueinstiege und Gewinnmitnahmen halten sich in etwa die Waage", so QC Partners. Das Schuldenthema sei abgehakt. Jetzt warteten die Börsianer auf die nächsten großen Nachrichten. Etwas nach unten ging es mit den Öl- und Gaswerten. Ihr Stoxx-Branchenindex fiel um 0,3 Prozent. "Der Beschluss zur Förderkürzung ist schon wieder verpufft", so ein Marktteilnehmer. In der Branche fielen OMV mit einem Minus von 11 Prozent deutlich. Das lag allerdings ausschließlich am Dividendenabschlag, bereinigt um diesen verzeichneten sie ein kleines Plus. Auf der Gewinnerseite ganz oben standen die Pharmaaktien, deren Branchenindex um 1,2 Prozent stieg. Dabei führten Novo Nordisk die Gewinnerliste auch unter den gesamten europäischen Blue-Chips an. Der Kurs stieg um 4,1 Prozent. Für Publicis ging es nach dem Kauf von Corra um 3,5 Prozent nach oben. Kühne & Nagel verloren dagegen nach einer Akquisition in Südafrika 1,8 Prozent. Für die Aktien von British American Tobacco (BAT) in London ging es um 1,5 Prozent nach oben. Der Rauchwarenhersteller hat seine Jahresziele bestätigt.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Im DAX erholten sich Sartorius um 2,8 Prozent. Dahinter stiegen MTU und Vonovia um je 1,6 Prozent. Merck um 1,5 Prozent, MTU und Symrise gewannen je 1,3 Prozent. Auf der anderen Seite verloren Zalando weitere 2,2 Prozent, und die Aktien der Porsche AG kamen um 1,8 Prozent zurück. Im MDAX wird es mit Wirkung zum 19. Juni gleich vier Wechsel geben: Die Aktien von Evotec (+1,5%), Shop Apotheke (+3,6%), Krones (+0,6%) und Software AG werden dann in dem Index aufgenommen. Software AG gaben 1 Prozent ab, sie werden wegen des laufenden Übernahmeangebots vermutlich nur vorübergehend im MDAX vertreten sein. In den SDAX absteigen müssen die Aktien von Aroundtown (+3,9%), Adtran (+2,5%), United Internet (-2,9%) und Siltronic (-2,5%). Adtran und Aroundtown konnten sich nach den schweren Verlusten der vergangenen Wochen erholen. Evotec kehren auch in den TecDAX zurück und verdrängen dort die Aktien von Suse, die um 0,3 Prozent nachgaben.

Morphosys stiegen auf den höchsten Stand seit April 2022. Mit einem Plus von 5,1 Prozent auf 26,78 Euro brachen sie nun signifikant über die Widerstandszone bei 25 Euro aus. Händler verwiesen nach wie vor auf die Kauf-Studie der UBS aus der vergangenen Woche mit einem Kursziel von 47 Euro. Dagegen weiteten sich die Gewinnmitnahmen bei SMA Solar (-7,2%) aus. Pfandbriefbank (-5,7%) litten unter einer Verkaufsempfehlung der Citigroup.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem erneut sehr ruhigen nachbörslichen Geschäft sprach am Dienstag ein Händler von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien entsprechend niedrig gewesen. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben.

USA - AKTIEN

Moderates Plus - Insgesamt sei der Handel in ruhigen Bahnen verlaufen, hieß es. Dem Markt habe es an neuen Katalysatoren gefehlt, da keine nennenswerten Konjunkturdaten oder Unternehmensergebnisse zur Veröffentlichung anstanden. Zudem äußern sich die Vertreter der US-Notenbank nicht mehr vor der am kommenden Dienstag beginnenden Sitzung. Derweil scheinen die Anleger die Aussichten für die Fed-Politik entspannt zu sehen, denn die Wahrscheinlichkeit für eine Pause bei den Zinserhöhungen in der kommenden Woche liegt bei 78 Prozent. Die Apple-Aktie gab um weitere 0,2 Prozent auf 179,21 Dollar nach. D.A. Davidson stufte die Aktie auf "Neutral" von "Buy" ab. Das Kursziel wurde auf 185 von 193 Dollar gesenkt, nachdem Apple am Montag die "Vision-Pro"-Brille vorgestellt hatte. Alle guten Nachrichten zu Produktlancierungen rund um das Thema Augmented Reality/Virtual Reality seien eingepreist. Die Aktien von Kryptowährungsbörsen standen erneut im Fokus. Die US-Börsenaufsicht SEC hat nun auch das Krypto-Unternehmen Coinbase verklagt. Die Aktien von Coinbase knickten um 12,1 Prozent ein. Boeing-Aktien fielen um 0,7 Prozent. Der Flugzeughersteller hat Berichten zufolge neue Probleme mit seinen 787 Dreamliner-Maschinen festgestellt.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,52 +6,7 4,45 10,1 5 Jahre 3,85 +3,3 3,81 -15,3 7 Jahre 3,78 +1,3 3,77 -19,1 10 Jahre 3,69 +0,1 3,69 -19,3 30 Jahre 3,86 -2,5 3,89 -10,7

Die US-Anleihen rutschten zwischenzeitlich ins Minus, konnten die Verluste im Anschluss aber wieder weitgehend aufholen. Die Zehnjahresrendite lag wenig verändert bei 3,69 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,0685 -0,1% 1,0695 1,0692 -0,2% EUR/JPY 148,85 -0,3% 149,35 149,38 +6,1% EUR/CHF 0,9699 -0,1% 0,9708 0,9708 -2,0% EUR/GBP 0,8605 -0,1% 0,8610 0,8613 -2,8% USD/JPY 139,31 -0,2% 139,64 139,71 +6,3% GBP/USD 1,2417 -0,0% 1,2421 1,2413 +2,7% USD/CNH 7,1293 -0,0% 7,1303 7,1345 +2,9% Bitcoin BTC/USD 26.986,86 -0,2% 27.045,96 25.947,83 +62,6%

Der Dollar legte leicht zu, der Dollar-Index gewann 0,1 Prozent. Der Euro pendelte weiter um die Marke von 1,07 Dollar. Devisenanalystin Antje Praefcke von der Commerzbank sieht den Euro kurzfristig gefangen im Bereich um 1,07 Dollar. Mangels klarer Impulse in den kommenden Tagen und dem Warten des Marktes auf die richtungsweisenden Zentralbanksitzungen in der nächsten Woche ergäben große neue Positionierungen zunächst keinen Sinn.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,26 71,74 -0,7% -0,48 -10,7% Brent/ICE 75,76 76,29 -0,7% -0,53 -9,5%

Die Ölpreise gerieten nach dem jüngsten Anstieg leicht unter Druck. Hatte zuletzt die Kürzung der Produktion durch Saudi-Arabien gestützt, belastete nun die Sorge wegen einer schwachen Nachfrage. "Der Beschluss zur Förderkürzung ist schon wieder verpufft", so ein Marktteilnehmer. Nachhaltig steigende Preise hingen von einer stabilen oder höheren Nachfrage ab, und die sei mit der globalen Wirtschaftsschwäche nicht in Sicht. Für die Notierungen von Brent und WTI ging es um jeweils 0,9 Prozent nach unten.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 07, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.