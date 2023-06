Am Dienstag verzeichnete die Aktie des US-Unternehmens Plug Power einen Rückgang von mehr als -2% in den ersten Handelsstunden. Analysten bedauerten diesen Verlauf, da sich der Wert auf dem Weg befand, seine äußerst schwache Performance möglicherweise zu überwinden. Grund dafür wären positive Nachrichten gewesen, die Plug Power in den vorherigen Sitzungen geholfen haben. Aufträge: Einzelereignis für Plug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...