Die Aktie von Beyond Meat hat am Donnerstag einen großen Sprung gezeigt. Die Aktie schoss um gut 20% nach oben. Das Besondere: Es gab keinerlei kurstreibende Nachrichten vom einstigen Vorzeige-Unternehmen im Bereich Fleischersatz. Der wahre Grund: Leerverkäufer müssen handeln Der wahre Grund für den Kurssprung liegt ganz woanders. Beyond Meat gehört ...

Den vollständigen Artikel lesen ...