In der Kalenderwoche 23 (05.06. bis 09.06.2023) werden einige neue Anleihen-Emissionen am KMU-Anleihemarkt bekannt, so legt die DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) eine neue dreijährige Unternehmensanleihe (ISIN: NO0012487596) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro auf. Der jährliche Zinssatz der als Nordic Bond strukturierten Anleihe wird innerhalb einer Zinsspanne von 7,50 bis 8,50 % liegen. Die Anleihemittel dienen der Refinanzierung der DEAG-Anleihe 2018/23 (inkl. Umtauschangebot) sowie der weiteren Wachstumsfinanzierung des Unternehmens. Das öffentliche Angebot ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro läuft vom 19. Juni bis voraussichtlich zum 27. Juni 2023. Das Umtauschangebot an Alt-Anleger läuft vom 7. Juni bis zum 23. Juni 2023.

Auch das Tourismus-Unternehmen EPH Group AG begibt eine Anleihe (ISIN: DE000A3LJCB4) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die EPH-Anleihe hat eine siebenjährige Laufzeit und wird jährlich mit 10,00% verzinst. Besonderes Merkmal: Die Zinsen werden dabei monatlich an die Anleger ausbezahlt. Die Zeichnungsfrist der Anleihe (Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro) läuft vom 12. Juni ...

