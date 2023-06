Der amerikanische Technologiekonzern Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, NYSE: DELL) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,37 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre. Die Zahlung erfolgt am 4. August 2023. Record day ist der 25. Juli 2023. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,48 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 49,67 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,98 Prozent ...

