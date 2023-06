Der amerikanische Technologiekonzern Marvell Technology Inc. (ISIN: US5738741041, NYSE: MRVL) zahlt am 26. Juli 2023 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,06 US-Dollar an seine Aktionäre. Record day ist der 7. Juli 2023. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden insgesamt 0,24 US-Dollar ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 61,12 US-Dollar (Stand: 16. Juni 2023) bei 0,39 Prozent. ...

