Die amerikanische Researchfirma Morningstar Inc. (ISIN: US6177001095, NYSE: MORN) wird den Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,375 US-Dollar ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 31. Juli 2023 (Record day: 7. Juli 2023). Damit schüttet das Unternehmen auf das Jahr hochgerechnet 1,50 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 206,03 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,73 ...

