Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR Delignit AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht Blomberg, 20. Juni 2023. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, gibt bekannt, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe von bis zu 2.048.475 neuen Aktien unter Gewährung von Bezugsrechten mit einem Emissionsvolumen von bis zu EUR 8.000.000,00 beschlossen haben. Zur Ermöglichung einer institutionellen Privatplatzierung verzichtet die Großaktionärin MBB SE auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte. Der Bezugspreis wird EUR 3,90 je Neuer Aktie betragen. Den bisherigen Aktionären steht die Möglichkeit offen, im Rahmen des Bezugsrechts (einschließlich Überbezugsrecht) Aktien zu zeichnen. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 27. Juni 2023 beginnen und bis zum 11. Juli 2023 laufen. Es steht unter dem Vorbehalt der Gestattung des erforderlichen Wertpapierinformationsblatts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Verbleibende Aktien werden im Rahmen einer institutionellen Privatplatzierung angeboten. Der Delignit Konzern verzeichnet eine hohe Nachfrage nach nachhaltigen Systemlösungen und erkennt darüber hinaus zusätzliche Marktchancen. Daher beabsichtigt der Vorstand, dessen Vorstandsdienstverträge unlängst bis zum 30. September 2028 verlängert wurden, die Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren zu verstärken. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll für die Erweiterung und Automatisierung von Fertigungskapazitäten verwendet werden. Begleitet wird die Transaktion durch Pareto Securities AS. Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der ‚Securities Act') registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien der Delignit AG in den Vereinigten Staaten findet nicht statt. Das Wertpapier-Informationsblatt nach § 4 WpPG wird auf der Webseite der Gesellschaft www.delignit.com im Investor-Relations-Bereich veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com . Kontakt:

Delignit AG

Königswinkel 2-6

32825 Blomberg

Tel. +49 5235 966-156

Fax +49 5235 966-351

eMail: ir@delignit.com



