Toronto (ots/PRNewswire) -Valour Inc. (das "Unternehmen" oder "Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das eine Brücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralisierter Finanzierung schlägt, freut sich, die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Aktionärsversammlung vom 20. Juni 2023 bekannt zu geben. Die im Rundschreiben der Geschäftsführung vom 11. Mai 2023 für die Jahreshauptversammlung 2023 der Aktionäre der Gesellschaft (die "Versammlung") aufgeführten Kandidaten wurden als Direktoren der Gesellschaft gewählt. Insgesamt waren 14,60 % aller ausgegebenen Aktien der Gesellschaft auf der Hauptversammlung vertreten.Wahl der DirektorenDie Anteilseigner stimmten der Wahl der unten aufgeführten Personen als Direktoren auf der Grundlage der folgenden Abstimmung zu.Kandidat % Stimmen für % Enthaltene StimmenOlivier Roussy Newton 99,07 0,93Krisztian Toth 94,09 5,91William Steers 85,23 14,77Mikael Tandetnik 99,10 0,90Stefan Hascoet 99,19 0,81Die Aktionäre stimmten zu 98,8 % für die Ratifizierung und Genehmigung der Ernennung von BF Borgers CPA PC, den Wirtschaftsprüfern des Unternehmens, wobei 1,12 % der Anteilseigner sich der Stimme bezüglich der Ernennung der Wirtschaftsprüfer enthielten.Die Aktionäre stimmten zu 98,26 % für die Genehmigung der Namensänderung des Unternehmens in "DeFi Technologies Inc." (die "Namensänderung"), wobei 1,74 % der Anteilseigner sich ihrer Stimme enthielten.Der Vorstand des Unternehmens möchte sich bei seinen Anteilseignern für ihre hohe Beteiligung und Unterstützung bedanken.Informationen zu ValourValour Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unsere Mission besteht darin, den Zugang der Investoren zu branchenführenden dezentralisierten Technologien zu erweitern, von denen wir glauben, dass sie im Mittelpunkt des zukünftigen Finanzwesens stehen werden. Im Namen unserer Aktionäre und Investoren ermitteln wir Gelegenheiten und Innovationsbereiche und entwickeln und investieren in neue Technologien und Unternehmungen, um eine vertrauenswürdige, diversifizierte Exposition zum gesamten Ökosystem der dezentralisierten Finanzierung zu bieten. Um weitere Informationen zu erhalten oder Neuigkeiten zum Unternehmen und Finanzinformationen zu abonnieren, besuchen Sie https://valour.comHinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die Versammlung, die Namensänderung, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Gelegenheiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leserinnen und Leser nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. 